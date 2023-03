Elisabeth Moreno : "Il faut tendre la main à ces femmes qui ont envie de réussir "

Depuis la réélection d’Emmanuel Macron, elle ne s’assoit plus à la table du Conseil des ministres. Élisabeth Moreno n’en a pas moins un emploi du temps allégé pour autant. Cheffe d’entreprise, militante associative, organisatrice d’évènements, formatrice, elle se bat sur tous les fronts avec une "énergie colossale", sans disposer des moyens d’un ministre, s’amuse-t-elle. "J'ai toujours été profondément engagée et je fais tout avec passion. J'ai tellement de belles propositions, tellement de beaux projets qui me sont faits que j'ai parfois du mal à dire non parce que je trouve que tout est important", ajoute l’ancienne ministre déléguée chargée de l'Égalité femmes-hommes, la Diversité et l'Égalité des chances dans le gouvernement de Jean Castex.

Interrogée par Christelle Chiroux, pour le podcast "Expertes à la Une" (à découvrir ci-dessous), elle se confie sur son parcours et ses convictions. Elle fait de la lutte contre les discriminations son étendard. Révoltée par les inégalités homme-femme, elle se donne tous les moyens pour les corriger.