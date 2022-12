PODCAST - 52 patronnes à la une avec Elodie Andriot

Elodie Andriot aime les chiffres et plus particulièrement le chiffre 52. La jeune femme franco-britannique de 34 ans s'est entretenue avec 52 patronnes. Cinquante deux, c'est le pourcentage de femmes dans la population française et seulement 7 % dirigent des grandes entreprises. Dirigeantes du CAC40, de PME ou encore fondatrices de Sartup, Elodie Andriot raconte dans un livre le parcours de ces numéros unes avec lesquelles elle a pris le temps d'échanger durant plusieurs heures.