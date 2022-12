PODCAST - Diane de Selliers, la perfection de l'édition

Petite, Diane de Selliers avait un rêve: devenir exploratrice. Grande, son vœu s'est exaucé, elle est exploratrice des textes littéraires fondateurs de l'humanité, de récits mythologiques et spirituels. Depuis la création de sa maison d'édition en 1992, Diane de Selliers donne, chaque jour, du sens à son métier. Elle est capable de prendre le risque de travailler sur un seul livre, durant plus de 10 ans avant de le publier. Cette quête de la perfection ne la quitte jamais pour illustrer les grands textes qu'elle choisit de valoriser dans un écrin de beauté. Sa singularité dans le monde de l'édition: sortir un livre d'art par an. Des ouvrages illustrés par les plus grands peintres à l'image des Contes de La Fontaine illustrés par Fragonard ou La Divine Comédie par Botticelli.