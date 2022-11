PODCAST - Fanny Boucher, artisane d'art d'exception

Au cœur d'un parc à Meudon, le potager du dauphin se dévoile. La porte de la grande bâtisse au milieu du parc est fermée, elle ne s'ouvre que si vous avez rendez-vous. La lumière d'automne éclaire un écrin de bonheur et de beauté, parfumé à l'odeur de l'encre, bienvenu dans l'atelier Heliog de Fanny Boucher .

Cette artisane passionnée et rayonnante vous reçoit avec une certaine singularité sur les mains, elles sont colorées d'encres noires. Fanny Boucher est diplômée de l'école Supérieure des Arts et industries graphiques Estienne, elle pratique l' art de l'héliogravure, une technique du XIXe siècle qui permet de reproduire une image sur une matrice de cuivre et de l'imprimer manuellement sur papier chiffon, grâce à des procédés photomécaniques complexes.