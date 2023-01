PODCAST - Valérie Masson-Delmotte, la voix incontournable du climat

Ne cherchez pas à joindre Valérie Masson-Delmotte, sa messagerie est en "surchauffe"! Citée parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde dans le magazine "Time", la scientifique est sur tous les fronts. Pour alerter et sensibiliser sur les dangers du dérèglement climatique, elle accepte de participer à de nombreuses conférences et n'hésite pas à former les élus, les ministres mais aussi les journalistes. Valérie Masson-Delmotte a compris depuis longtemps qu'elle devait faire preuve de pédagogie et apprendre à vulgariser ses connaissances pour alerter le grand public sur le réchauffement climatique.