Twitter : le compte du rappeur Kanye West de retour sur la plateforme

Ce vendredi 28 octobre, quelques minutes après que la Bourse de New York ait acté le rachat par Elon Musk du réseau social, le compte de Kanye West était pourtant de retour sur la plateforme. Si le compte est de nouveau disponible, l’ancien mari de Kim Kardashian n’a toujours pas posté le moindre message.

Après le rappeur américain, c’est l’ancien président des États-Unis, Donald Trump, qui pourrait faire son retour sur Twitter. Ce dernier, banni de la plateforme depuis près de deux ans, s’est félicité du rachat de la plateforme par Elon Musk. "Je suis vraiment heureux que Twitter soit désormais entre de bonnes mains et ne soit plus dirigé par une gauche radicale folle et maniaque qui déteste notre pays. Twitter doit travailler dur pour se débarrasser de tous les bots et faux comptes qui lui ont tant nui. La plateforme risque de s'amenuiser, mais deviendra meilleure. J'aime la vérité" a assuré Donald Trump sur Truth Social, son propre réseau social.