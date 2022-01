PODCAST - Eva Sadoun, les entreprises qui ne font pas leur transition seront déclassées naturellement!

Féministe, activiste et chef d'entreprise, la voix d'Eva Sadoun porte dans les cercles du pouvoir et de la finance. Depuis 10 ans, elle plébiscite une finance plus responsable. Diplômée d'une grande école de commerce, la jeune femme est à la tête d'un mouvement de dirigeants qui souhaitent changer le monde. Le déclic, dit-elle s'est produit en 2008 avec la crise financière .

La voix d'Eva Sadoun commence à porter dans les sphères du pouvoir. Activiste et chef d'entreprise, la jeune femme a co-fondé Lita.co en 2014 à 24 ans.

L'ambition de cette femme engagée : reconnecter la finance et les citoyens. Lita.co est une plateforme d'investissements qui propose à ses clients d'investir directement dans des projets à impact social et environnemental.

Elle mène aussi son combat de militante dans un mouvement patronal : Impact France. Eva Sadoun le définit elle-même comme une alternative au MEDEF, un réseau d'entreprises à impact écologique et social .