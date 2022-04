Victorien Erussard, capitaine de l'Energy Observer : "On peut décarboner un tiers de la flotte mondiale"

Il y a quelques semaines à Brest, vous avez présenté Energy Observer 2, c’est un nouveau bateau qui devrait être mis à l’eau en 2025, il s’agit du premier navire marchand zéro émission. C’est la continuité en quelque sorte ?

Je trouvais qu'on n'était pas assez impactant. Et à travers ce nouveau projet, qui ne sera pas une expédition, on essaie de mettre au point un gros navire marchand. Pour l'instant, celui-ci pourrait transporter à peu près 5 000 tonnes de marchandises, soit 500 containers. L'idée, c'est de réduire au maximum les réservoirs, donc le carburant dont on a besoin pour alimenter le navire. Pour cela, l’hydrogène liquide nous semble être la bonne solution, même s’il y a des contraintes. On a la chance de commencer à réunir des partenaires clés et je pense qu'en réunissant les meilleurs industriels français, on peut créer un navire en rupture technologique. Le modèle, c'est de produire de l’hydrogène de façon massive à terre et de réduire les coûts pour avoir un carburant zéro émission, un carburant à très faible teneur en carbone. Pour moi, c'est une technologie qui est évidente et on a la responsabilité d'essayer de transformer ce secteur maritime.