Sécheresse : un outil pour calculer (et diminuer) sa consommation d'eau à la maison

La France fait face à une sécheresse hivernale inédite. Après une année 2022 qui avait déjà battu des records de chaleur et de sécheresse, les nappes phréatiques n'ont pas reçu les précipitations nécessaires pour se régénérer. Dès lors, d'ici à quelques mois, il est probable que certaines parties du territoire au moins connaîtront des pénuries d'eau.

Le gouvernement, qui présentera son "Plan eau" dans la seconde quinzaine de mars, a donné pour mission aux préfets coordonnateurs de bassin la consigne d'"anticiper", pour atténuer les effets de l'amoindrissement des ressources en eau. Si l'agriculture et l'industrie sont les plus gros consommateurs, on sait qu'un volet de la stratégie gouvernementale sera centré sur les "écogestes", en incitant les Français à s'auto-limiter.