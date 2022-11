VIDÉO - Découvrez l'étonnante histoire du secrétariat du père Noël

Les lettres furent tellement nombreuses que le ministre des P.T.T., Jacques Marette, fut saisi. Il décide en 1962 de créer le secrétariat du père Noël. Depuis 60 ans, il réceptionne consciencieusement les courriers. Aujourd'hui, 1 million et demi d'enfants confiants savent qu'ils recevront une réponse du père Noël. À condition toutefois de lui écrire avant le 20 décembre !

Pour recevoir une réponse, il faut prendre soin de bien mettre son adresse au verso. Et si vous préférez la voie numérique, il est également possible d'envoyer sa liste et la décorer sur le site de la Poste. Depuis sa création, le secrétariat du Père Noël a reçu plus de 50 millions de lettres.