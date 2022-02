VIDÉO - Des tortues aident à prévoir la météo

"C’est dans les zones aux températures élevées que le cyclone va puiser toute son énergie. Donc jusqu’à présent, on obtient des observations à partir des mesures satellitaires sur tous les océans du globe. Mais il faut savoir qu’un satellite est aveugle lorsqu’il y a des nuages donc on n’a pas d’observation. Les tortues marines, en revanche, nous permettent de collecter des observations un petit peu partout quel que soit le temps", explique Olivier Bousquet, directeur de recherche du laboratoire de l’atmosphère et des cyclones.

Ce programme coûte 800.000 euros sur deux ans. Il est principalement financé par l’Union Européenne et l’État français. Ces tortues permettent d’étudier l’océan Indien, mais d’autres espèces pourraient bientôt participer à cette expérience dans d’autres espaces marins.