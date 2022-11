Viande en circuit court : le bon rapport qualité-prix pour le producteur et le consommateur

Bon et pas cher. Ce lundi matin, ce sont les deux priorités des consommateurs séduits par la vente de viande en circuit court. "Le producteur s'y retrouve, et le consommateur aussi", explique une cliente. "Je peux faire mes courses de façon très simple, et le prix au kilo de la viande est quand même beaucoup moins cher qu'en grande surface", ajoute une autre.

Durant 40 ans, Marie a été bouchère dans le village de Randan (Puy-de-Dôme). Une fois par semaine, cette retraitée met son ancienne boutique à disposition d’un producteur de viande locale. Et les clients sont au rendez-vous.

Le principe mis en place par Rachel et Sébastien est simple : la viande va du producteur à l’assiette. Le kilo de viande est à dix euros en moyenne. La livraison est l’occasion de tisser des liens.