Afghanistan : un séisme fait plus de 900 morts dans le sud-est du pays

L'Afghanistan est fréquemment frappé par des séismes, en particulier dans l'Hindu Kush qui se trouve à la jonction entre les plaques tectoniques eurasienne et indienne. En octobre 2015, un puissant séisme de magnitude 7,5 avait frappé la chaîne de montagne, à cheval sur l'Afghanistan et le Pakistan, faisant au total plus de 380 morts dans ces deux pays. Ces catastrophes peuvent être particulièrement ravageuses en raison de la faible résistance des maisons afghanes rurales.