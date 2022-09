Après la Suède, l'extrême-droite en passe de partager le pouvoir en Italie ?

Giorgia Meloni, 45 ans, pourrait si les tendances se confirment prendre les rênes de l'Italie. Militante dans sa jeunesse du Mouvement social italien (MSI) fondé en 1946 par des fidèles de Benito Mussolini, elle a participé à la création de Fratelli d'Italia fin 2012. Jugée charismatique et brillante oratrice par ses soutiens, elle met en avant le credo "Dieu, famille, patrie" et s'inscrit dans la ligne politique défendue par la Ligue. En pratique, son message se traduit de la sorte : plus de sécurité, moins d'immigration et moins de taxes. Au cours des dernières années, la dirigeante a tenté de "dédiaboliser" son parti, à l'image de ce qu'a pu réaliser Marine Le Pen avec le RN (ex-FN). Giorgia Meloni a voulu prendre ses distances avec les "nostalgiques du fascisme" qui, à l'entendre, "n'ont pas leur place" dans sa formation.

Bien que favorable à une Europe des nations, elle entend revoir sa relation avec Bruxelles et les partenaires européens de l'Italie. Prudente, elle ne prône toutefois aucune rupture sèche, d'autant que Rome est la principale bénéficiaire du plan de relance européen. Nos voisins doivent ainsi recevoir pas moins de 200 milliards d'euros de fonds, afin de soutenir leur économie suite à la crise du Covid.