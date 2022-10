Fêtes de fin d'année : Pas de pénuries et une hausse des prix limitée, selon Michel-Edouard Leclerc sur LCI

S’il se veut rassurant pour Noël et les fêtes de fin d’année, Michel-Edouard Leclerc s’attend, en revanche, à des mois difficiles par la suite. "À Noël, on va continuer à faire la fête, c’est un exutoire nécessaire. Mais après, en janvier, ça va être le gros trou. D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle on met les centres E. Leclerc en mode combat, avec plus de promotions", anticipe le PDG.

Le groupe a en effet mis en place dans ses magasins un bouclier tarifaire sur plus de 230 produits de consommation courante. "On essaie d’être le moins cher dans cette hausse générale. Mais on sait qu’on va y passer parce que nos propres comptes d’exploitation ne peuvent pas survivre si on ne transmet pas les hausses de nos fournisseurs", prévient toutefois Michel-Edouard Leclerc, qui ne cache pas son inquiétude pour les mois à venir.