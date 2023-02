Guerre en Ukraine : "La Chine ne peut plus tolérer que cette guerre dure", estime Bernard Guetta sur LCI

Invité des Matins de LCI de ce lundi 27 février, le député européen (Renew) David Guetta rappelle que la Chine a tout intérêt à ce que cette guerre ne dure pas. "Les Chinois sont aujourd’hui très mal à l’aise devant ce conflit, et pour deux raisons. La première, le fait qu’il dure et que M. Poutine ne gagne pas et qu’aucune puissance n’aime soutenir un perdant. La deuxième, c’est que plus dure ce conflit, plus sont perturbés et réduits les volumes d’échanges commerciaux internationaux. Or, de ce volume des échanges internationaux dépendent fondamentalement, à la fois, la santé de l’économie chinoise et la stabilité politique du régime. La Chine ne peut plus tolérer que cette guerre dure", souligne ce spécialiste des relations internationales.