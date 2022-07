Ukraine : "Nous sommes déjà dans un conflit qui se mondialise", estime l'eurodéputé Bernard Guetta sur LCI

Selon Emmanuel Macron, la Russie utilise le gaz comme une "arme de guerre" et l'Europe doit se "préparer" à une rupture complète des approvisionnements en gaz russe. "C'est une arme qui va se retourner contre lui, estime l’ancien correspondant du journal Le Monde à Moscou. M. Poutine va souffrir de plus en plus des sanctions économiques. S’il ferme le robinet, préventivement : 1, il se prive de devises importantes. 2, il perd définitivement, ou au moins pour 25 à 30 ans, des clients fondamentaux pour l’économie russe", avance-t-il.

Alors que se pose actuellement la question d'une possible crise alimentaire mondiale, des négociations se tiennent actuellement en Turquie à ce sujet. L’eurodéputé insiste sur la nécessité de trouver un accord, pour mettre en place un corridor et ainsi faciliter les exportations de céréales depuis l’Ukraine. "Il faut que cela arrive, autrement des pénuries alimentaires et des famines vont se développer en Afrique et au Proche-Orient", prévient l'eurodéputé avant de conclure : "Quand les gens meurent de faim, ce sont des troubles sociaux, des guerres civiles, des bains de sang et des vagues de réfugiés. C’est extrêmement dangereux."