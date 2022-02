Guerre en Ukraine : "Un moment inédit pour la défense européenne", estime Thierry Breton

Et pour cause, dimanche 27 février, le chancelier allemand a annoncé une augmentation considérable du budget dédié à la défense. Pour les années à venir, Olaf Scholz a évoqué des dépenses de l'ordre de 100 milliards d'euros par an. "On sait que les Allemands étaient très réticents et prudents sur l'exportation des armes, mais aussi sur la nécessité d'avoir une défense européenne", a-t-il poursuivi face à Elisabeth Martichoux sur LCI. "Il y aura vraiment un monde d'après", a estimé le commissaire européen.