Entretien des centrales nucléaires : sur LCI, Emmanuelle Wargon pointe "la responsabilité d'EDF"

"Ce que dit Jean-Bernard Lévy, c'est que comme on n'était pas au clair sur la vision du projet nucléaire, cela ne rendait peut-être pas le secteur très attractif", analyse Emmanuelle Wargon. Maintenant que les intentions sont claires, "le sujet est dans l’entretien des centrales existantes, et non pas dans la construction de nouveaux sites", estime-t-elle. "Là, il y a un très gros effort collectif à faire, pour que cet entretien se fasse le mieux possible, le plus vite possible et que ces 32 réacteurs reviennent en production le plus vite possible", notant que la France est à "un niveau bas historique" en matière de production nucléaire. "C'est un enjeu très important pour le pays et sa souveraineté", insiste-t-elle.