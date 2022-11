VIDÉO - Loi anti-squats : pour Estrosi, "les maires devraient pouvoir prononcer l'expulsion immédiate"

"Il y a des propriétaires malheureux qui ne peuvent même pas se loger en louant, car on les empêche de rentrer chez eux", a-t-il ainsi plaidé. "Si l'on pouvait aller plus loin : je demanderais à ce que le maire puisse prononcer l’expulsion immédiate et avoir recours à la force publique", a poursuivi Christian Estrosi. "Et si le locataire n’est pas content, il pourra faire appel et le tribunal dira, à postériori si nous avons eu raison de le faire ou pas".