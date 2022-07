Pouvoir d'achat : le gouvernement propose "des miettes" aux Français, dénonce François Ruffin

Pour l'instant, la réaction du gouvernement face à l'inflation galopante, "c'est un chèque après l'autre", selon l'élu. "On va les prendre, ça se prendra. On examinera mesure après mesure. Mais ce sont des miettes" face "au gigantesque gavage en haut", a dénoncé le député de la Somme. "En un an de crise, les milliardaires français, c'est 300 milliards de plus", a-t-il rappelé. "Est-ce que les Français veulent vivre d'aumône ? Est-ce que qu'on va vivre d'obole, d'aides publiques, de petits bons qu'on nous remet ?", a-t-il interrogé.