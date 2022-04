Face à la percée de Marine Le Pen, les macronistes "jouent avec le feu", accuse Anne Hidalgo

Selon notre dernier sondage, sept points séparent les candidats au premier tour, et le chef de l'État actuel l'emporterait à 54% au second. "Bien sûr, Marine Le Pen peut gagner la présidentielle", a redouté jeudi auprès du Parisien le soutien d'Emmanuel Macron et ancien Premier ministre Edouard Philippe. Si le scénario inquiète les macronistes, il était pourtant prévisible, selon la maire de Paris : "Quand on joue avec le feu, qu'on fait en sorte que le paysage politique, totalement explosé, soit un paysage dans lequel il n'y aurait plus qu'un candidat qui serait, soi-disant, celui d'une forme de raison, et en face l'extrême droite, en effet, tout est possible", a-t-elle fustigé.

La candidate du PS a toutefois assuré qu'en cas d'un second tour opposant le candidat marcheur à Marine Le Pen, elle choisirait Emmanuel Macron. "Pour moi, les choses sont très claires : barrage au rassemblement national, à l'extrême droite d'une façon générale", a-t-elle lancé. Avant de poursuivre : "C'est un principe républicain, c'est pour ça qu'il faut une gauche républicaine laïque qui n'hésite pas sur ses principes et ses valeurs".