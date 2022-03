Main tendue d'Eric Zemmour : Jordan Bardella répond "non" et assure que "Marine Le Pen peut gagner"

"J'espère qu'il votera pour Marine Le Pen au second tour, s'il est cohérent", a-t-il ajouté, tout en lançant un appel aux électeurs de l'ancien polémiste, mais aussi à ceux de la candidate LR, Valérie Pécresse, également en perte de vitesse dans les enquêtes d'opinion, à donner leur vote à Marine Le Pen sans "attendre le second tour".

Et pour cause, l'ancien polémiste n'est "pas équipé" pour la responsabilité présidentielle à ses yeux. "Il faut se résoudre au fait qu'Eric Zemmour ne se qualifiera pas pour le second tour", a-t-il lancé, estimant qu'il y avait là "une contradiction pour beaucoup d'électeurs et de cadres de Reconquête! à dire que l'on est dans une urgence civilisationnelle et soutenir un candidat qui est donné entre 9 et 10%", tandis que Marine Le Pen est donnée au second tour dans les sondages, avec environ 20% d'intentions de vote.

Critiquant des revirements de position, notamment au sujet des réfugiés ukrainiens, et "une grande confusion" chez Eric Zemmour, Jordan Bardella a appelé à ne pas "gaspiller notre voix". "Celle qui peut le mieux porter les aspirations des patriotes sincères qui s'apprêtent à voter pour Reconquête!, c'est Marine Le Pen. (...) Il est essentiel de voter efficacement et utile et ne pas disperser ses voix", a-t-il poursuivi. Avant de lancer : "Elle peut gagner cette élection présidentielle. Nous n'avons jamais été si haut", tandis que le camp macroniste s'inquiète de la percée de la potentielle finaliste, qu'ils avaient déjà affrontée en 2017.