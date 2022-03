Présidentielle : "Le plan d'Emmanuel Macron est de dédiaboliser les extrêmes", assure Valérie Pécresse

"Au second tour, j'y serai" : après avoir dû mener sa campagne à distance ces derniers jours, car testée positive au Covid-19, Valérie Pécresse, désormais guérie, revient dans la course à l'Élysée et veut se montrer plus déterminée que jamais. "Je peux être la surprise du deuxième tour, si les électeurs veulent un vrai programme de droite fort (...), efficace et républicain, et réformateur", a défendu la candidate des Républicains sur le plateau de "Quinze jours pour convaincre" sur LCI, ce jeudi 31 mars.