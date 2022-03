Présidentielle : Yannick Jadot assure avoir une chance car "les Français ne suivront pas les sondages"

À la question de savoir s'il était "Macron compatible", dans la perspective d'un éventuel échec au second tour, le candidat écologiste a immédiatement répondu "non", refusant de dire par ailleurs s'il était "Mélenchon compatible". "Je suis Jadot compatible", s'est-il défendu, appelant les électeurs à ne pas hésiter à lui donner leur voix au premier tour. "On peut gouverner avec d'autres, on le fait dans des villes et des régions, mais il faut construire un projet aujourd'hui", a-t-il avancé au sujet d'une possible collaboration avec LFI.

"On a eu une campagne assez compliquée, confisquée, y compris par un président qui ne veut pas débattre. Est-ce-qu'à un moment donné on peut faire la campagne de premier tour, demander aux Français et Françaises de voter pour leurs idées, par conviction, par construction ?", a poursuivi Yannick Jadot.

"Ce qu'il y a devant nous, c'est un choix de société : est-ce-que l'on s'empare enfin du climat, de la biodiversité", a-t-il déclaré, avant d'affirmer : "Il n'y a personne d'autre pour faire en sorte que toutes nos politiques publiques soient conditionnées au climat, à la justice sociale, à l'égalité femmes-hommes, qui porte autant sur la jeunesse. (...) J'appelle les Français et les Françaises à voter pour ce qu'ils trouvent essentiel."