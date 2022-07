Projet de loi sanitaire : "Le texte n’est pas du tout le même" que celui du gouvernement, selon Bruno Retailleau

D'autant que, poursuit-il, la situation sanitaire n'exige pas de maintenir des restrictions, qui par ailleurs pèsent lourd sur le moral des citoyens. "Les Français ont été traumatisés. C’est le 13e texte sur l’urgence. On ne peut pas les habituer à vivre dans un État d'exception avec des restrictions de libertés, c'est malsain." Et de continuer : "On voit bien que cette 7e vague n’a rien à voir avec les premières. On ne va pas enfermer les Français. Il faut vivre avec le virus, faire attention aussi et compter sur la responsabilité des Français", juge-t-il.