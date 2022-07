Ristourne sur les carburants : il faut des "mesures temporaires et ciblées", martèle Eric Woerth

Répondre à l'inflation par des mesures ciblées. C'est le maître-mot d'Eric Woerth pour affronter la crise en cours, et protéger le pouvoir d'achat des Français. Invité sur le plateau de LCI ce lundi 25 juillet, le député Renaissance a évoqué la ristourne sur les carburants, mise en place par la majorité, et appuyée par Les Républicains (LR). Ce coup de pouce va passer de 18 à 30 centimes par litre en septembre, avant de régresser. "Une mesure temporaire qui s'affinera avec le temps", a promis l'élu.

Pour l'instant, cette aide "profite à tout le monde" - et même davantage aux ménages les plus aisés, selon le Conseil d'analyses économiques - reconnaît Eric Woerth. "Mais je suis pour le ciblage : on est en train de se protéger contre un pic d'inflation", a rappelé l'élu de la majorité. Dès lors, "il vaut mieux prendre des mesures temporaires et ciblées, parce que cette crise, elle va durer", a-t-il conclu.