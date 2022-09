Affaire Quatennens : "Il y a une banalisation terrible de ces faits", déplore Marlène Schiappa

Un "recul terrible". Alors que les affaires Julien Bayou et Adrien Quatennens, accusés l'un et l'autre de violences envers les femmes, agitent la sphère politique et les réseaux sociaux depuis plusieurs jours, Marlène Schiappa s'inquiète du débat public autour des deux hommes politiques. Celui-ci éclipse la justice et la parole des femmes victimes, qui sont"les deux grandes absentes", regrette ainsi la secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale et solidaire ce vendredi 23 septembre sur LCI.

Lorsqu'une personne est mise en cause pour des faits de violences sexistes ou conjugales, "il y a deux types de sanctions", rappelle Marlène Schiappa. "La décision de justice, et une sanction professionnelle ou politique, qui ne se substitue pas à la justice et à l'État de droit", insiste-t-elle. "Je ne suis pas avocate ou juge, c'est donc à la justice de se prononcer" sur les cas Bayou et Quatennens, ajoute l'ex-secrétaire d'État en charge de l'égalité hommes-femmes.