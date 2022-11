VIDÉO - Alexis Corbière n'appellera "pas à la démission" d'Adrien Quatennens

Le député du Nord est convoqué le 13 décembre à Lille pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). "Nous allons évaluer collectivement, sur la base de faits qui ne sont pas juste une série de commentaires. A ce stade, je n’ai pas les éléments pour en juger", poursuit Alexis Corbière.

"On va écouter ce que dit la justice. Peut-être que la décision ne sera pas satisfaisante et on se dira peut-être qu’il faut aller plus loin", explique le vice-président du groupe parlementaire à l’Assemblée. "Un député, pour ma part, je n’appellerai pas à sa démission. Je défends le droit de révoquer les élus. Ce sont les électeurs qui doivent garder le contrôle", juge-t-il.