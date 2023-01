"Avec l'annonce d'un référendum" sur les retraites, "il n'y aurait pas de blocage", selon Sébastien Chenu

L'option a d'ores et déjà été retoquée par le gouvernement, mais certaines oppositions insistent toujours. Invité sur LCI, le vice-président RN Sébastien Chenu a défendu la piste d'un référendum sur la réforme des retraites. "Le droit de grève est inaliénable, mais contre le blocage du pays, il y a une solution : le référendum. Avec l'annonce d'un référendum, il n'y aurait pas de blocage", a-t-il assuré dans l'Interview politique de LCI, tout en s'en prenant à une "réforme anti-sociale, injuste".

"Je ne condamne pas les modes d'action" des syndicats, à l'instar des grèves en cours et d'ores et déjà annoncées pour le mois prochain, mais "à partir du moment où il y a des manifestations et des grèves, évidemment il y a des situations gênantes pour beaucoup des Français", a jugé le député Nord. "Mais on peut sortir de cela si le président va au référendum", a-t-il poursuivi, martelant que la réforme relève d'un "sujet fondamental".