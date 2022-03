Il accuse Emmanuel Macron de vouloir "enjamber la présidentielle" : Gérard Larcher s'explique

Des propos que le chef de la Chambre Haute a assumé ce jeudi dans l'Interview politique, sur LCI, tout en précisant sa pensée.

"J'ai le respect absolu des institutions, de la fonction présidentielle et du suffrage universel", a-t-il tenu à souligner. Il a assuré maintenir cette déclaration mais la vouloir "complète", puisqu'il avait précisé au journal que "le 10 et le 24 avril, les Français choisiront et leur décision s'imposera à tous".

Cette sortie avait donc surtout vocation à appeler l'actuel président à s'investir dans la campagne sans pour autant remettre en doute la légitimité de son investiture, s'il venait à être réélu, ni "la démocratie et les institutions, dont présidentielle", a argué ce soutien de Valérie Pécresse. "Cela a été une forme d'électrochoc, ce n'était pas inutile dans cette campagne", a-t-il ajouté, à l'heure d'une légère perte de vitesse d'Emmanuel Macron dans les sondages ces derniers jours, après avoir creusé l'écart avec ses rivaux suite au déclenchement de la guerre en Ukraine.