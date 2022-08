Crise de l'énergie : Julien Bayou veut que le gouvernement "assume et dise la vérité"

"J'aimerais que le gouvernement assume, et dise la vérité", abonde le député écologiste. Pour lui, la question des rationnements de l'énergie doit être anticipée : "S'il y a des rationnements, comment on s'y prépare ?", questionne Julien Bayou. "La Suisse et l'Allemagne le font, et disent que les ménages les plus fragiles ne seront pas impactés", illustre-t-il.