Philippe Martinez "choqué" par les profits historiques de TotalEnergies

"Ils vont toucher beaucoup beaucoup moins que les actionnaires et beaucoup moins que le PDG en termes d'augmentation de salaire", s'insurge-t-il. Philippe Martinez appelle à "revoir la fiscalité dans notre pays pour qu'elle soit plus juste, plus proportionnelle en fonction des revenus des uns et des autres". "Proportionnellement, les gens comme nous payent plus d'impôts que les milliardaires", avance-t-il.