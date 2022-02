Présidentielle 2022 : Nadine Morano "ravie que Valérie Pécresse dise qu'il y a des zones de non-France"

"Il faut se battre contre l'islamisme radical, contre ces zones de non-France", a-t-elle poursuivi. Si elle a estimé en revanche "pas utile" la promesse faite dernièrement pas Valérie Pécresse de "sortir le Kärcher de la cave", faisant référence à des propos de Nicolas Sarkozy, Nadine Morano assure que le parti est davantage uni désormais autour d'une ligne très ferme. "Je suis remplie de joie, je me dis que notre famille s'est ressoudée tout autour d'un vrai corpus idéologique", a-t-elle ajouté.

La députée européenne a salué en particulier la volonté de la candidate des Républicains de "redonner de l'ordre et de la sécurité" en musclant les moyens alloués aux forces de l'ordre et en "renforçant la justice", notamment en faisant "appliquer les peines courtes telles qu'elles ont été prononcées". "Ça, ce sont de vraies réponses", s'est-elle félicitée, juste après avoir complimenté "une femme compétente". Un portrait élogieux en dépit de leurs divergences passées : "Nous ne sommes pas meilleures amies", a concédé la conseillère politique, à cause du départ de Valérie Pécresse du parti LR avant d'y reprendre sa carte pour candidater à la présidentielle. Mais elle dit se réjouir de ce retour.