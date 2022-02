Présidentielle 2022 : un éventuel "rassemblement de deuxième tour" avec Eric Zemmour évoqué par Louis Aliot

Interrogé sur le ton hostile adopté par son parti, "il ne faut pas inverser la charge des attaques", a plaidé Louis Aliot : le camp d'Eric Zemmour a "porté les coups les plus pervers, les plus vicieux, et nous n'avons fait que nous défendre", s'est-il irrité. Avant d'adoucir le ton et d'inviter au retour au calme entre le RN et son adversaire. "J'appelle mes anciens amis à la retenue, pour leur dire ne pas aller trop loin, car va arriver une situation irréversible et à ce moment-là on aura donné raison au système, ou alors c'est qu'ils font partie de ce système et que le but était bien de casser la candidature de Marine Le Pen et du RN pour permettre à Valérie Pécresse ou Emmanuel Macron de continuer leur politique", a-t-il ajouté.

"Pour bâtir un contrat sur l’avenir il faut être deux", a-t-il encore lancé. Avant de poursuivre : "Il y a un certain nombre de personnes autour d'Eric Zemmour avec qui jamais on ne bâtira de contrats, mais il y en a beaucoup d'autres avec qui on peut discuter évidemment."

Louis Aliot a ainsi salué le meeting tenu par Marine Le Pen ce samedi à Reims, un rendez-vous "assez positif" à ses yeux, qui s'est déroulé "sans parler obsessionnellement de Monsieur Zemmour et de ses amis", a-t-il affirmé. "Nous allons maintenant accentuer notre effort de campagne sur le terrain et partout en France", a promis le vice-président.