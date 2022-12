Retraites : "Il faut que la réforme soit prête, qu’elle soit équilibrée", estime François Bayrou sur LCI

À l'entendre, le président de la République souhaite donner plus de temps aux négociations avec les partenaires sociaux, mais aussi et surtout pour permettre aux Français de s'informer en amont sur la réforme. "On ne doit pas déconnecter l’un de l’autre. Je dirais même que le temps de l’information des Français est plus important pour moi que le temps de la concertation", appuie de son côté François Bayrou. D’autant que, selon lui, il n’y a aucune nécessité à aller plus vite que la musique. "J’ai toujours pensé qu’on n’était pas à quelques jours près pour une réforme qui doit concerner les décennies qui viennent", explique-t-il.

"On ne fait pas de réforme si les citoyens ne sont pas dans une situation positive à l’égard de la réforme, poursuit-il. Sans dire qu’ils approuvent, au moins, qu’ils comprennent l’enjeu et qu’au fond d’eux-mêmes, ils sachent que cet enjeu et ces décisions sont nécessaires." De plus, "il faut que la réforme soit prête, qu’elle soit équilibrée… Or les discussions avec les partenaires sociaux n’ont pas totalement abouti", reconnaît François Bayrou.