CINÉMA - "Donjons et Dragons" : l'ancêtre des jeux de rôle devient un film

Bienvenue dans un monde où croiser un dragon est un risque du quotidien. Un univers médiéval et fantastique, où survivre est la préoccupation principale des protagonistes. À l’origine de ces royaumes peuplés de magiciens et de génies en tout genre, un jeu. Plus précisément le tout premier jeu de rôle, créé dans les années 1970 aux États-Unis, sur le modèle des "war games". Il compte des milliers d’adeptes de par le monde, dans chaque génération depuis sa création.