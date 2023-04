CINÉMA - Les chats : des acteurs naturels, mais pas faciles à diriger

Mais comment dirige-t-on un chat, un félin connu pour son indépendance, et généralement indifférent aux injonctions ? Il faut beaucoup d'artifices. Un bruit par exemple que le chat va associer à une récompense, et bien sûr la récompense elle-même. Mais les choses se corsent en studio. Ce jour-là, le réalisateur souhaite tourner un plan très compliqué. Le chat doit poser ses pattes sur un rebord et avoir en plus un regard de prédateur...

D'après les explications de Muriel Bec, une autre imprégnatrice travaillant sur le film, "le chat est en face d'une caméra, avec un éclairage compliqué, donc on est dans une configuration qui n'est absolument pas adaptée à la vie d'un chat normal". Le chaton aime jouer avec les lasers et les plumes, qui serviront d'artifices pour le stimuler, et donner l'impression qu'il est à l'affût.