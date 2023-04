CINÉMA - "Une histoire d'amour" : Alexis Michalik adapte sa pièce de théâtre sur grand écran

L’adaptation en film est un cadeau pour ses jeunes comédiennes, dont le profil n’est pas encore tout à fait ce que réclame les producteurs de cinéma. Mais Alexis Michalik a voulu imposer leur talent. "C’est quelque chose qui n’est pas facile à faire, parce que pour financer un film en général, il faut des têtes d’affiche", explique le metteur en scène dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Avec un peu moins de dialogues et un jeu plus intime, les comédiennes passent haut la main le test du grand écran. Joies et drame en gros plan, pour servir une histoire assez universelle au nom de l’amour.