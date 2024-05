Le Portrait : Raphaël Quenard, droit dans mes bottes

PORTRAIT – En quelques mois, Raphaël Quenard s’est imposé comme l’une des étoiles montantes du cinéma français. Comment il vit cette notoriété soudaine et la nouvelle vague “me too” qui secoue le cinéma français ?

Quasi-inconnu il y a un an, il est la nouvelle coqueluche du cinéma français. Raphaël Quenard revient tout juste de Cannes où il a monté les marches et fait l’ouverture du festival avec le dernier film de Quentin Dupieux, l’un des nombreux réalisateurs qui ont craqué sur cette étrangeté, cette singularité, qui lui valent son irrésistible ascension. Même le réalisateur du film “Chien d' la casse”, pour lequel il a été sacré révélation masculine au dernier César, lui a conseillé d’aller voir un orthophoniste.

Il ne lui a pas conseillé, il l’a exhorté avec une insistance toute particulière. Il lui laissait des vocaux qui disait “Raph, le rôle et tout, ça va, les traits de caractère du personnage, mais j'ai un petit coinçage au niveau de ta façon de parler et de l’accent”, à tel point qu’à la fin, il a intégré dans le scénario qu’il provenait et qu’il est arrivé tardivement là-bas pour marquer le décalage. On ne va pas non plus dire systématiquement dans les films qu’il vient de Grenoble parce que cela risque d’être limitatif en termes de rôle disponible.

Il vient de Gieres, dans la banlieue grenobloise d’où est originaire sa famille, à laquelle il est très attaché, une famille équilibrée, soudée où on alimente un lien très fort qui les unit. Sa mère travaille dans les assurances, son père ingénieur dans le bâtiment, il est élevé entre la droiture de son père et la malice de sa mère. À l’école, il jouait les troublions. Il était bon élève, mais après, il avait des petites appétences pour la gaudriole, donc cela lui a valu quelques renvois.

