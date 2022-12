Cabaret de l'Auberge du lac : une histoire de famille

L'heure du spectacle approche et le compte à rebours débute. Toute la troupe se retrouve dans les loges. Le maquillage est un travail de patience, de minutie. À chaque coup de pinceau, les visages se transforment. Juste le temps d'enfiler un costume et tout le monde se retrouve en cuisine. Loin des paillettes, les danseuses assurent elles-mêmes le service. Les clients sont déjà installés et le temps est compté. Pas de secondes à perdre, le spectacle commence. Sur scène, les danseuses ont revêtu leur habit de plumes et de lumières. Les transitions entre chaque scène sont chronométrées. En coulisse, c'est l'effervescence. Tout s'enchaîne à un rythme effréné.