"Pass carbone" : cette option est-elle réellement sur la table ?

Et pour cause, il n'a jamais été question d'un tel outil. En fait, l'homme dans la vidéo n'est autre que Michael Evans, président du groupe Alibaba. Dans la séquence complète, disponible sur YouTube, il participe à une rencontre autour de la question des "perspectives stratégiques" pour aller vers une "consommation responsable". L'enjeu est alors de débattre des différentes options à mettre en place afin de répondre "aux attentes et aux besoins croissants et changeants des consommateurs" tout en incluant des critères écologiques, responsables, sains, inclusifs, équitables et transparents, comme l'énumère la présentatrice de la table-ronde.

Des discussions au cours desquelles des représentants de L'Oréal et du groupe alimentaire JBS mais aussi la ministre de l'Environnement des Pays-Bas évoquent les recherches autour de produits qui réduisent la consommation d'eau et de plastique, évoquent l'importance de l'économie circulaire ou encore la responsabilisation du consommateur. C'est à ce moment-là que le président du groupe chinois prend la parole. Et précise les innovations prises par l'entreprise pour responsabiliser leurs consommateurs. Or, il explique que pour respecter leurs objectifs de réductions d'émissions de gaz à effet de serre tout en atteignant leur objectif de réunir pas moins d'un milliard de clients d'ici à 2024, ils comptent proposer à chaque utilisateur un système de suivi de leur empreinte carbone. C'est cet outil qu'il développe alors.