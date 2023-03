De "La Chambre des Merveilles" aux étoiles, Julien Sandrel n’en finit plus de rêver

Dans ses romans, Julien Sandrel privilégie l’écriture à la première personne, la manière idéale selon lui pour entrer dans la peau de ses personnages. "La plupart du temps, j’y vais au feeling. Mais là, j’ai ressenti le besoin de rencontrer de vrais candidats", raconte-t-il. "J’ai donc infiltré un groupe sur la messagerie Discord où plus de mille d’entre eux échangeaient des conseils, des encouragements. Je me suis présenté et j’ai pu échanger avec une trentaine, par visio à l’étranger ou en réel ici à Paris. J’ai même participé à une sorte de jury blanc où certains se présentaient. Ça m’a permis de nourrir la psychologie des personnages et notamment la manière dont ce rêve d’enfant était resté ancré en deux."

Histoire de parfaire encore ses connaissances, l’écrivain a également passé du temps avec Jean-François Clervoy, l’ingénieur et astronaute qui a effectué trois voyages dans l’espace avec la NASA dans les années 1990. "J’ai eu la chance qu’il veuille bien répondre à toutes les questions que je me posais sur son parcours", souligne-t-il. "Mais aussi sur tout ce qui se joue de l’autre côté du miroir puisqu’il était membre du jury qui a recruté Thomas Pesquet en 2008. Ce qui m’a donné un panorama complet de cet univers sachant que je voulais avant tout raconter une histoire humaine sur des passionnés d’espace. Et la manière dont leur rencontre va transformer l’existence de chacun."