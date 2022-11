PODCAST - Michel Izard : "Quand j’ai commencé à la télé, mon accent ne plaisait pas !"

Michel Izard, c’est une voix que les téléspectateurs du JT de TF1 connaissent bien. Et même très bien. Depuis près de 30 ans, ce grand reporter passé par tous les services de la rédaction nous fait partager sa passion pour l’aventure, l’histoire et la culture. Et souvent tout ça à la fois lorsqu’il embarque son fidèle caméraman Bertrand Lachat à l’autre bout du monde pour ramener des images jamais vues.

En 2019, les deux amis profitaient d’une expédition scientifique pour nous faire découvrir l’île aux Cochons, au Sud-Ouest de l’Océan Indien. Inexplorée depuis près de quatre décennies, elle abrite une colonie de manchots dont la population s’est radicalement effondrée ces dernières années.

De ce voyage, Michel Izard est revenu avec des souvenirs plein la tête. Et l’envie de raconter le destin incroyable de ceux qui l’avaient précédé sur cette terre sauvage. Le livre s’intitule Le Mystère de l’île aux Cochons, il est publié aux éditions Paulsen. Et son auteur a accepté de nous le raconter dans un nouvel épisode du podcast Les Gens Qui Lisent Sont Plus Heureux. Extraits…