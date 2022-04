"10 minutes pour convaincre" : ce qu'il faut retenir du passage d'Anne Hidalgo sur TF1

Si elle était élue, la candidate socialiste Anne Hidalgo se rendrait en Ukraine comme premier geste symbolique : elle souhaite "rencontrer le président ukrainien à Kiev pour lui dire la solidarité et le soutien de la France et de l'Europe", a-t-elle expliqué. "Nous devons être là, ils veulent être Européens et nous sommes à leurs côtés", a-t-elle ajouté.

Toujours sur le volet du conflit ukrainien, Anne Hidalgo a réaffirmé par ailleurs qu'il faut selon elle "arrêter d'acheter du gaz et du pétrole" à la Russie. Elle a renvoyé aux conclusions remises ces derniers jours par le Conseil d'analyse économique, une instance chargée de conseiller le Premier ministre, qui a monté qu'une privation de gaz russe resterait "gérable" pour l'économie de l'Union Européenne.

"C'est une condition sine qua none pour que cette guerre s'arrête, (...) il faut le faire maintenant, sinon elle va s'éterniser. Cette guerre, c'est d'abord une souffrance inouïe pour des femmes et des hommes qui vivent sous les bombes", a affirmé la maire de Paris. Si elle souhaite maintenir le canal du dialogue, de la diplomatie, elle a assuré que "vis-à-vis de Vladimir Poutine, ce qui peut payer, c'est le rapport de force, au niveau français et européen, qui passe par la fin de l'achat du gaz et du pétrole russe".