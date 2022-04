"10 minutes pour convaincre" : ce qu'il faut retenir du passage de Jean Lassalle sur TF1

La gestation pour autrui ? "Je suis contre, je ne veux pas instrumentaliser le corps de la femme."

L'interdiction du port du voile à l'université ? "Non. Je ne veux pas changer, nous avons mis du temps à trouver ce point d'équilibre. Ce sont des femmes adultes. On ne reviendra pas sur ce qui, au fond, ne marche pas si mal."

L'interdiction de la chasse le week-end ? "Surtout pas. Si on veut qu'une chasse se déroule bien, et je veux que les chasseurs montrent qu'ils sont responsables, il faut qu'ils soient en possibilité de le faire. Or c'est le weekend qu'ils sont le plus nombreux parce que le reste du temps, ils travaillent. Et c'est vrai aussi pour les vacances."