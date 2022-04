"10 minutes pour convaincre" : ce qu'il faut retenir du passage de Jean-Luc Mélenchon sur TF1

Dans son programme, le candidat de la France insoumise propose de "collectiviser" les biens communs que sont "l'eau, l'air et l'énergie", ce qui voudrait dire qu'ils ne seraient plus considérés comme des "marchandises qu'on peut s'approprier à la discrétion du plus puissant". Ainsi, il recommande que l'eau soit gérée par une régie publique à l'échelle communale, "au plus près du terrain".

Pour l'air, la régie publique serait à une échelle plus grande. "On ne peut plus se permettre que des gens polluent l'air sans que cela ne leur coûte rien", souligne Jean-Luc Mélenchon. Sur la question de l'énergie, le candidat LFI défend sa volonté de sortir du nucléaire et souhaite plutôt tirer de l'électricité "des mouvements pour l'essentiel mécaniques de la mer, qui appartient à tout le monde". La collectivisation des biens communs, c'est "une mesure de planification écologique qui instaure l'idée qu'il y a des biens communs de l'humanité qu'on ne peut pas s'approprier", résume le leader insoumis.