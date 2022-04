"10 minutes pour convaincre" : ce qu'il faut retenir du passage de Marine Le Pen sur TF1

Au sujet de la guerre en Ukraine, Marine Le Pen a assuré avoir demandé une enquête de l'ONU sur les massacres découverts à Boutcha, dans la province de Kiev. "Emmanuel Macron semble avoir pointé la responsabilité de la Russie, je n'ai pas de raison de ne pas le croire, (...) mais je pense qu'il faut qu'il en tire les conséquences", a-t-elle poursuivi, évoquant le rappel de l'ambassadeur français en Russie. "Lorsque des civils désarmés sont ainsi massacrés - les images sont terriblement douloureuses - il faut répondre de manière ferme", a-t-elle appuyé.

La candidate du RN est aussi revenue sur ses propos tenus quelques jours plus tôt, avant ces découvertes macabres, lorsqu'elle avait déclaré que Vladimir Poutine pourrait "redevenir un allié" une fois la guerre terminée. "La Russie ne disparaitra pas, ne déménagera pas. On peut espérer que d'ici plusieurs années, comme le souhaitait Emmanuel Macron d'ailleurs, on ait la capacité de réarrimer la Russie à l'Europe", a-t-elle avancé, se disant inquiète face à la perspective que celle-ci "parte définitivement entre les bras de la Chine" pour former "une mégapuissance" qui menacerait le Vieux-Continent.

Quant à son programme, qui incluait "une entente militaire avec la Russie sur la sécurité européenne et la lutte contre le terrorisme", il a été rédigé "avant la guerre" et cette proposition n'est donc plus d'actualité, a-t-elle assuré.