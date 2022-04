"10 minutes pour convaincre" : ce qu'il faut retenir du passage de Valérie Pécresse sur TF1

"Élire une femme présidente de la République doit apporter un plus aux femmes de France", lance Valérie Pécresse. "D'abord, je veux créer des juges spécialisés dans les violences faites aux femmes, qui puissent instruire leur plainte en 72 heures. Il faut aussi travailler sur la conciliation de la vie familiale et professionnelle - avec des allocations familiales dès le premier enfant - et s'occuper des mères seules en défiscalisant les pensions alimentaires qui leur sont versées pour leurs enfants", détaille-t-elle. "Enfin, je ferais de l'égalité salariale l'une de mes grandes causes", martèle-t-elle.