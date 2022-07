À l'Assemblée, un couac à 120 millions d'euros pour les députés LREM

Après ce nouveau couac, les esprits se sont rapidement échauffés et une suspension de séance a été demandée. "Essayer de voter à la hussarde des crédits aux collectivités ne me paraît pas approprié", a estimé Aurore Bergé, présidente des députés LREM. Son collègue Jean-René Cazeneuve, rapporteur général du Budget, s’est montré furieux : "Il faut s’avoir s’arrêter, on ne va pas subventionner toutes les dépenses des collectivités." Même son de cloche chez Bruno Le Maire "stupéfait de voir des parlementaires qui n’ont que le mot rétablissement des finances publiques à la bouche engager de telles dépenses publiques".